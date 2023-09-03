رئيس هيئة البريد: نشهد تطورا كبيرا وتقدمنا 35 مركزا عالميا

تحدث الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى عن مشاركة البريد المصرى فى حفل افتتاح مقر اتحاد البريد الأفريقى، مؤكدا أن البريد المصرى تطور بشكل كبير فى مجال التحول الرقمى وتعاون معنا فى عملية التحول الرقمى، وأصبح ينظر إليه كمثال يحتذى به، كما كان لنا دور فى تقديم خدمة مميزة.



وقال خلال مداخلة هاتفية بقناة دي ام سي، "البريد الأفريقى الشامل يضم 45 دولة مشاركة من أفريقيا، ومشاركتنا جاءت بدعوة من الأمين العام للاتحاد الأفريقى".

وأشار إلي أن البريد ينظر إلى خدمة الشعوب داخل القارة الإفريقية، لافتا إلى أن التطور الذى حدث فى البريد المصرى جعله فى مستويات أعلى وتقدمنا أكثر من 35 مركزا عالميا وحصلنا على جائزة النجم الساطع.