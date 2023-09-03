عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منشية ناصر يشتكون: نفسنا ننام.. صوت الكلاب تعبنا

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسل القارئ ماجد فايز شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منشية ناصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت أحد الاطفال.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

الاطفال المستمرة المسؤولين الوزارات المعنية انتشار الكلاب الضالة توجهات الدولة حدوث كارثة إنسانية حل مشكلات خدمة بين الناس كارثة إنسانية موقع صدى البلد الإخباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أحمد حسن: انقسام في الأهلي بشأن التعاقد مع هذا المهاجم

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. فتح تنسيق الأزهر 2023.. مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم.. موقف الأهلي من ضم مهاجم الدوري الأمريكي

شانجان تقدم نسختها LAMORE موديل 2024 بهذا السعر .. صور

حالة للإعفاء من العقوبة في جريمة حرق الممتلكات العامة.. اعرفها

بعد قليل.. القضاء يحسم كلمته في إعادة محاكمة متهم بـ خلية الزيتون

في ندوة بـ«صدى البلد»|أنشودة «زر الحبيب».. بصوت فرقة شامة للإنشاد والابتهالات الدينية.. فيديو

مسار الدرب الأحمر.. الترميم كلمة السر في الترويج لـ السياحة الثقافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ