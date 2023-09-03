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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان هدى شعراوي بوسط البلد: المقاهي احتلت الشارع وشوهت المظهر الحضاري

رقم الخط الساخن
رقم الخط الساخن

أرسل القارئ حسام حسن، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من احتلال أصحاب محلات مواد البناء والمقاهي للشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان شارع هدي شعراوي بوسط البلد من احتلال المقاهي للشارع بوضع الكراسي والترابيزات في منتصف الشارع واستغلال مساحة كبيرة من الطريق العام دون وجه حق، ما يتسبب في الزحام وتشويه المظهر الحضاري للمنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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