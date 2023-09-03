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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان طارئ من الداخلية السعودية بشأن فيديو اعتداء على شخص

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت السعودية القبض على شخصين ظهرا في محتوى مرئي وهما يعتديان على آخر بسلاح أبيض وكان ذلك الفيديو  منذ عام إلا أنه عاد وانتشر مرة أخرى.


ونشر حساب "الأمن العام" السعودي في منصة "إكس"، مقطع الفيديو الأصلي  لحادثة الاعتداء، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.

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وأكد مسئول الشرطة بأن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، في حين تم القبض على المتهمين لاحقا في قضايا ترويج مخدرات.

 

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