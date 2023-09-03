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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم اعتراض نتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين

إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوعز إلى مصلحة سجون الاحتلال ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تلقت مصلحة السجون الليلة الماضية رسالة من بن غفير، يطالبها فيها بتنفيذ القرار.

يأتي ذلك رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى وجود مثل هذا القرار الذي قال إنه سيتخذ بعد عقد جلسة خاصة للكابنيت بهذا الشأن، ورغم أن مجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو أوعز بعدم تنفيذ الأمر لجهات الاختصاص ومنها مصلحة السجون.

وقالت الصحيفة العبرية إن بن غفير أكد خلال رسالته أنه هو الوزير المسئول، لذلك يجب أن تنفذ قرارته، مشيرة إلى أن مفوضة مسلحة سجون الاحتلال ستعقد جلسة تقييم قبل بدء تنفيذ القرار.

وتنضم هذه الخطوة لأخرى سيبدأ تنفيذها اليوم تتعلق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

ويعارض جهاز الشاباك والأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية هذه الخطوات من بن غفير، وانتقدوها علنًا، واعتبروا أن خطواته تهدف لإشعال الأوضاع مع الفلسطينيين.

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