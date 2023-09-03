شبرا للصناعات الهندسية تنجح في تجديد شهادة الآيزو الخاصة بصناعة المحركات

نجحت شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى)، إحدى الشركات التابعة للوزارة، فى تجديد شهادة الآيزو 9001 / 2015 والخاصة بصناعة المحركات.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيــر الدولـة للإنتاج الحربـــي بالعمل دوماً على تطبيق أعلى معايير الجودة في العمليـات الإنتاجيـة.



وفى هذا الإطار، أوضحت المهندسة دينا عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية، أنه إلى جانب الهدف الاساسى للشركة وهو المساهمة فى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة بالتعاون مع جميع الشركات الشقيقة التابعة للإنتاج الحربى، تستغل الشركة فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطنى، حيث يتم تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات.

مصنع 27 الحربي

وقالت "عبد المنعم" إن مصنع “27 الحربي” يعمل على تلبية متطلبات القطاع المدني من “محركات القوى الكهربائية بقدرات مختلفة – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها – الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش – لوحات توزيع الكهرباء للمصانع والمشروعات الصناعية”، والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.