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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربى: انضمام مصر لـ بريكس يستلزم زيادة التصنيع والإنتاج والتصدير

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الإجتماع أكد وزير الإنتاج الحربي، ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة. 

قام المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمي، أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة ( م/ 360 الحربى ) بجانب إستعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والاسواق الخارجية.

تعظيم دور المنتج المحلي

وشدد الوزير " محمد صلاح " خلال الإجتماع على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الإجتماع على ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالإنتهاء من كافة المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقاً لاعلى المعايير.

حضر الإجتماع المهندس  إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس  محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية والمهندس  مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة والمهندس  اشرف حلمى رئيس قطاع المشروعات والمحاسب عمرو عبد المنعم رئيس القطاعات المالية والإقتصادية بالهيئة والمحاسب سيد عثمان القرطبى رئيس قطاعات التسويق والمبيعات وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

الانتاج الحربى شركة حلوان مصنع 360 الحربي السوق المصرية مجموعة البريكس وزير الانتاج الحربي

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