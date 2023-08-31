وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع DMG MORI الألمانية اليابانية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، رجيف أناند، المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية، ووفدا مرافقا، بمقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بوفد الشركة، وقام بتهنئة رجيف أناند على تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال رفع كفاءة عدد من الماكينات بشركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى بحث مدى إمكانية التشارك لإقامة تعاون مشترك لإنتاج المسبوكات الحديدية لماكينات CNC بإحدى الشركات التابعة.

وشدد وزير الإنتاج الحربي على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع الشركة الألمانية اليابانية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، خاصةً في ضوء علاقات التعاون الممتدة تاريخيًا بين البلدين.

وأكد وزير الإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشركاتها التابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وذلك من خلال الانفتاح على التعاون مع مختلف شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك وليس التوريد أو التجميع فقط.

المشروعات القومية والتنموية

من جانبه، أعرب رجيف أناند، المدير التنفيذى لشركة "DMG MORI" الألمانية اليابانية، عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، نظراً لما يتوافر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة، وكذا اشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.

وقام بتوجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الإنتاج الحربي بزيارة الجهات التابعة لشركة “DMG MORI” بألمانيا واليابان للاطلاع على إمكانياتها وتكنولوجيات التصنيع الألمانية الحديثة.

وأكد "أناند" أن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وأن شركة “DMG MORI” تعتبر مصر الواجهة الرئيسية للقارة الأفريقية نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومكانتها، مشددا على أهمية استثمار علاقات التعاون الثنائية بين ألمانيا ومصر من ناحية وبين اليابان ومصر من ناحية أخرى، والتي تشهد دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة في البلاد الثلاثة.

تكنولوجيات حديثة

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة "DMG MORI" تعد من أكبر الشركات المصنعة لماكينات وأدوات القطع بالعالم، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتستهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين ويساعد في دفع عجلة العمل إلى الأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس مصطفى عامر، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس محمد أبو النجا، مستشار نائب رئيس الهيئة، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحضر اللقاء من "DMG MORI" كل من محمود علي، المدير الإقليمي لأفريقيا، وستيفين بورجوف، المدير المالي بالشركة.