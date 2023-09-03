عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر يونايتد -
مانشستر يونايتد - آرسنال

يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل المخيب مع فولهام 2-2 في الجولة الماضية.

وحقق آرسنال انتصارين في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على نوتنجهام 2-1 وكريستال بالاس 1-0، قبل أن تتوقف انتصاراته أمام فولهام.

على الجانب الآخر، يأمل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج في إسقاط آرسنال، لتحسين وضعه في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على اللقب.

واستهل مانشستر يونايتد مشواره هذا الموسم، بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم سقط أمام توتنهام بهدفين دون رد في الجولة الثانية، وتغلب على نوتنجهام فورست 3-2 في الجولة الماضية.

وأبرم مانشستر يونايتد صفقة قوية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط قادما من فيورنتينا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويتواجد آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 6 نقاط.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أرتيتا إريك تين هاج سفيان أمرابط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ