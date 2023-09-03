صدام ناري بين آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم

يستضيف فريق آرسنال نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل المخيب مع فولهام 2-2 في الجولة الماضية.

وحقق آرسنال انتصارين في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على نوتنجهام 2-1 وكريستال بالاس 1-0، قبل أن تتوقف انتصاراته أمام فولهام.

على الجانب الآخر، يأمل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج في إسقاط آرسنال، لتحسين وضعه في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على اللقب.

واستهل مانشستر يونايتد مشواره هذا الموسم، بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم سقط أمام توتنهام بهدفين دون رد في الجولة الثانية، وتغلب على نوتنجهام فورست 3-2 في الجولة الماضية.

وأبرم مانشستر يونايتد صفقة قوية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ تعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط قادما من فيورنتينا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويتواجد آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 6 نقاط.