طليقته فضحته.. سقوط الطبيب المتحرش داخل صيدلية بمدينة نصر في قبضة الأمن

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على طبيب صيدلي هارب عقب فضح آمره بوقائع اعتداء و تحرش جنسي على سيدات وأطفال داخل صيدلية يملكها بمدينة نصر .

‏تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغاً من محاميه يفيد بتسليمها فلاشة تحوي على مقاطع فيديوهات مسجلة من كاميرات مراقبة خاصة بصيدلية شهيرة بمدينة نصر والتي يملكها طبيب صيدلي وقيامه بالتحرش الجنسي علي سيدات وأطفال اثناء اعطائهم حقن داخل الصيدلية ، ولم يقم اي من الضحايا بالإبلاغ عن تلك الوقائع ، الا ان طليقة الطبيب قررت فضح آمره وقدمت عن طريق محامية فلاشه للشرطة تؤكد وقائع التحرش .

تم تحرير بلاغ ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واخطار النيابة للتحقيق .