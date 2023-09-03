عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحكام وآداب البيع والشراء.. الأوقاف تواصل رسالتها بندوات التثقيف الفقهي والإفتاء

ندوات التثقيف الفقهي
ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء

تواصل وزارة الأوقاف دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، أقيمت مساء أمس السبت، بعد صلاة المغرب، "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع “أحكام وآداب البيع والشراء”.

ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء 

جاء ذلك على النحو التالي:
ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت الندوات بمسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيمت الندوات بمسجد المنشاوي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت الندوات بمسجد رمضان شحاتة، ومسجد علي بن أبي طالب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيمت الندوات بمسجد مصطفى محمود، ومسجد الحصري.

وفي مديرية أوقاف القاهرة، أقيمت الندوات بمسجد الإيمان، ومسجد الصديق، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد الرحمن الرحيم.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيمت الندوات بمسجد الحاج عبد العال، ومسجد آل القاضي، ومسجد القروعة.

وفي مديرية أوقاف دمياط، أقيمت الندوات بمسجد النفيس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيمت الندوات بمسجد الهلالي.

وفي مديرية أوقاف السويس، أقيمت الندوات بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف أسوان، أقيمت الندوات بمسجد المطار.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيمت الندوات بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيمت الندوات بمسجد علي أغا.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء، أقيمت الندوات بمسجد الرفاعي.

وفي مديرية أوقاف قنا، أقيمت الندوات بمسجد السيد عبدالرحيم القنائي.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيمت الندوات بمسجد فريد المصري، ومسجد الشيخ حسانين، ومسجد قباء.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، أقيمت الندوات بمسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد، أقيمت الندوات بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد، أقيمت الندوات بمسجد البساتين الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيمت الندوات بمسجد الشريف، ومسجد البرهامي، ومسجد الخياط.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيمت الندوات بمسجد نعمة الله.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء، أقيمت الندوات بمسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف مطروح، أقيمت الندوات بمسجد التنعيم.

وفي مديرية أوقاف القليوبية، أقيمت الندوات بمسجد الجامع، مسجد العليمي.

أوقاف وزارة الأوقاف ندوات التثقيف الفقهي والإفتاء نشر الفكر الوسطي أحكام وآداب البيع والشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق| محمد بركات يتوسط لحل أزمة الأهلي والمنتخب.. وكواليس مكالمة مدرب "الأحمر" وفيتوريا

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

الأوقاف: «أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني» دورة لإعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

الاوقاف: مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بداية مرحلة جديدة لمواجهة الفكر المتشدد إلكترونيا

وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمؤتمر الأعلى للشئون الاسلامية دعم للفكر الوسطي

الأوقاف: إطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل

قافلة دعوية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء في الشيخ زويد

تقديرا لجهوده الدعوية.. ممدوح غراب يهدي درع محافظة الشرقية لوزير الأوقاف

تعظيم الشعائر.. وزير الأوقاف: عمارة المساجد من أهم دلائل الإيمان.. صور

ترشيحاتنا

إنفراد.. ننشر تحريات مباحث الآداب بواقعة سقوط "هنادي بولاق" في بئر الحرام

أفضل شهادات استثمار بالجنيه في البنوك العاملة بـ مصر.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

50.5 مليار دولار ودائع.. شهادات دولارية بفائدة 27 % لحل أزمة الأخضر

الإمارات تواصل توزيع الطرود الغذائية للسودانيين في قرى التشاد

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف السوليه منها| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ