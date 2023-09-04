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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

صدى البلد

تصدر الفنان أحمد فهمي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد دوره في مسلسل سفاح الجيزة ، و هنا الزاهد تدعم زوجها أحمد فهمي بهذه الطريقة حيث نشرت، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستجرام" صورة لزوجها الفنان أحمد فهمي من مسلسل "سفاح الجيزة" أعلنت من خلالها دعمها وفخرها بنجاحه.

 

وعلقت هنا على الصورة قائلة: "فخورة بنجاحك في المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جدًا نفسيًا من المشاهد الصعبة دي، مبروك ليك ولكل كاست العمل".

 

وتتميز هنا الزاهد  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد هنا الزاهد ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم ..

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