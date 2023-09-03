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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المريوطية يشكون من تراكم الرتش والقمامة في الطرق الرئيسية

الخط الساخن
الخط الساخن

أرسل القارئ خالد صلاح ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تدهور شارع ترعة المريوطية.

وقال صلاح، في شكواه : نعاني نحن سكان ترعة المريوطية في المنطقه من شارع دكتور لاشين لمطلع الدائري بعد ما انتهي الاعمال بها وتدبيش جانبي الترعه تم هدم جزء من السور الجديد والقيام بأعمال  حفر في باطن الترعه والقاء ناتج الحفر في الشارع مره اخري وعلي السور الجديد من تسبب في تشويه المظهر الحضاري للمنطقة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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