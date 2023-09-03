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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أحمد عرابي للمسئولين : عاوزين مطبات صناعية عند مطلع الكوبري

مطب صناعي
مطب صناعي

أرسل القارئ أحمد أمين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مطب صناعي بشارع احمد عرابي. 

 

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع احمد عرابي من عدم وجود مطب صناعي و محتاجين مطبات صناعية في شارع احمد عرابى للحد من الحوادث وتحديدا أمام مطلع الكوبرى امام الشبراوى. 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

 

الخط الساخن 5731 المتابعة المستمرة القيادة السياسي الوزارات المعنية توجهات الدولة حدوث كارثة إنسانية شارع احمد عرابي كارثة إنسانية موقع صدى البلد الإخباري

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