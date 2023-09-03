ترحيب غريب.. شبيه معمر القذافي يجوب شوارع ليبيا

تفاجأ الليبيون بظهور شبيه للرئيس الراحل معمر القذافي، وهو يتجول في الشوارع بين المدن محتفلًا بالذكرى 54 لثورة الفاتح من سبتمبر، ولفت جميع الأنظار بسبب الشبه الكبير والواضح بينه وبين القذافي.



ظهرت العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بداخل سيارة يلوّح بيديه إلى الجماهير الحاضرة من أنصار النظام السابق الذين التفوا حوله وتجمعوا في الشوارع للاحتفال بذكرى الفاتح من سبتمبر، حيث شعر الجميع بأنهم أمام القذافي.

ثورة الفاتح التي أوصلت الرئيس الراحل معمر القذافي إلى الحكم عام 1969، في الوقت الذي تعثرت فيه العملية السياسية الليبية وتعطل المرور إلى مرحلة الانتخابات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.