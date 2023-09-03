بالطعم الفلاحي.. أفضل طريقة لعمل طاجن الأرز المعمر

الأرز المعمر واحد من أهم الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت، وهى من الأطباق , سهلة التحضير، وتتميز بالطعم الشهي واللذيذ، وتعد من الوجبات الغنية بالفيتامينات، والنشويات، بالإضافة إلى ذلك يوجد الكثير من الفوائد الأخرى، ونقدم لكى طريقة عمل طاجن الأرز المعمر.

طريقه عمل طاجن الارز المعمر:

المقادير:

‏-2 كوب أرز عادى

‏-2 كوب سكر

‏-¾ لتر لبن كامل الدسم

‏-¼ كوب سمن

‏-¼ كيلو قشطة

‏-¼ معلقة صغيرة ملح

‏-1 معلقة صغيرة فانيليا

طريقه التحضير:

يغسل الأرز بالماء وينقع لمدة ساعتين.

يصفى الأرز من ماء ونضعه في وعاء مع ثلاث اكواب من الماء الساخن ونتركه على النار حتى يقرب على النضوج.

ثم نضيف اللبن والفانيليا والسكر والملح للأرز ونتركه على النار حتى يغلى.

ثم يغرف الأرز في طاجن مدهون بالزبد ونضع فوقها قطع القشطة ونضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 حتى ينضج ويحمر وجهه.

يغرف الأرز في أطباق التقديم ويزين بالمكسرات وجوز الهند.