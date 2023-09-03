السويد تعطل مؤقتًا الزيادة المرتبطة بالتضخم في ضرائب الدولة

قالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون، لصحيفة Dagens Nyheter، إن الحكومة السويدية ستوقف مؤقتًا الزيادة التلقائية في عتبة دفع الضرائب الحكومية هذا العام، مما يوفر حوالي 12 مليار كرونة سويدية (1.1 مليار دولار).

عادة ما يتم رفع عتبة دفع ضريبة دخل إضافية للدولة بالإضافة إلى الضرائب المحلية بما يتماشى مع التضخم ويستفيد منه الأثرياء بشكل أساسي.

ولكن مع ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، فإن حكومة يمين الوسط ستوقف الزيادة هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة داجينز نيهيتر اليومية.

ونقل داجينز نيهيتر عن سفانتيسون قوله: 'نحن بحاجة إلى مكافحة التضخم، ونحتاج إلى ميزانية مقيدة'.

وتفرض ضريبة الدخل الحكومية البالغة 20% على الدخل الذي يتجاوز عتبة 51 ألف كرونة شهريًا.

وعادة ما تكون إعادة تصنيف ضريبة دخل الدولة جزءًا من ميزانية الخريف، والتي سيتم نشرها في 20 سبتمبر.