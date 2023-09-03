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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون إبداء سبب.. رئيس الوزراء التايلاندي يغيب عن قمة الآسيان

رئيس الوزراء التايلاندي
رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريثا تافيسين

قالت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريثا تافيسين سيغيب عن اجتماع إقليمي لزعماء آسيا في جاكرتا الأسبوع المقبل.

وفاز سريثا في تصويت برلماني ليصبح رئيسا للوزراء الشهر الماضي وصدق الملك على حكومته يوم السبت.

ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء وحكومته اليمين أمام الملك ماها فاجيرالونجكورن يوم الثلاثاء المقبل  وسيلقي بعد ذلك خطابًا سياسيًا في البرلمان. ويمكنهم بعد ذلك القيام بواجباتهم رسميًا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن السكرتير الدائم سارون تشارونسوان سيمثل تايلاند في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

 ولم يذكر على وجه التحديد سبب عدم حضور رئيس الوزراء.

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