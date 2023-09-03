استفزاز جديد.. حرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو بـ السويد

أفادت قناة “SVT” السويدية، يوقوع حادثة حرق القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، نظمها المهاجر سلوان موميكا، مشيرة إلي أن شخص مجهول حاول تعطيل الحدث، لكن الشرطة اعتقلته.

وذكرت القناة، أنه "خلال مظاهرة قام بها سلوان موميكا، اليوم الأحد أحرق نسخة من القرآن الكريم في شارع فيرنهيمستورجيت في مالمو، وحاول رجل تعطيل الحدث، لكن الشرطة اعتقلته".

وأضافت: “حضر حوالي 200 شخص المسيرة… وكانت أجواء الحدث متوترة".

واعتقلت الشرطة السويدية عدة أشخاص آخرين في الحدث.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام محلية، إن أعمال تدنيس القرآن الكريم المتكررة في الأشهر التسعة الماضية كلفت السويد ما يقرب من 200 ألف دولار.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول، أدت الأعمال الاستفزازية المتمثلة في حرق القرآن الكريم من قبل السياسي السويدي الدنماركي راسموس بالودان، واللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي يعيش في ستوكهولم، إلى انفاق 2.2 مليون كرونة سويدية، وفقًا لإذاعة سويدية.

وقال التقرير إن الأفعال الأستفزازية التي قام بها المتطرفين أدت إلي رفع تكلفة الخدمات الأمنية بسبب نشر المزيد من ضباط الشرطة وتعطيل الواجبات الروتينية للعديد منهم، وهو الأمر الذي أفقد الدولة حوالي 200 ألف دولار.