الحزب الليبرالي في السويد يطالب بإنشاء قواعد لـ الناتو في بلاده

طالب زعيم الحزب الليبرالي السويدي يوخان بيرسون، بنشر قواعد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في السويد، بعد انضمامها إلى الحلف.

وقال بيرسون لإذاعة "سفيريجيس" السويدية "أعتقد أنه يجب أن يكون واضحًا أن هذه طريقة لتعزيز أمن الشعب السويدي في وضع يمكن أن يشكل فيه العالم الخارجي تهديدًا خطيرًا للغاية للسويد.

وأضاف: “الآن ستكون أمامنا مهمة مختلفة تمامًا في الجزء الخاص بنا من العالم، في الناتو.. وسيعني ذلك الحاجة إلى قواعد دائمة للناتو لحماية الحرية في وقت السلم أيضًا".

وأكد أن السويد وحلف الناتو شريكان منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتقدمت السويد وفنلندا بطلب الانضمام إلى الحلف في مايو 2022 على خلفية إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأصبحت فنلندا العضو الـ31 في “الناتو” في 4 أبريل الماضي، فيما تعارض هنغاريا وتركيا طلب السويد، ولم توافقا عليه حتى الآن.