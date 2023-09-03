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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. محامي إيمان البحر درويش يقاضي حسن شاكوش.. ظهور بطل فيلم التجربة الدنماركية

أخبار الفن
أخبار الفن

محامي إيمان البحر درويش يقاضي حسن شاكوش.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ظهور بطل فيلم التجربة الدنماركية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بسبب التورّط في شائعة وفاة إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش

كشف أحمد يحيى فايد -محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش- عن تقدّمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورّط الأخير في نشر شائعة وفاة «درويش».

وكتب محامي إيمان البحر درويش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قام المدعو حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والمسمى حسن شاكوش -Hassan Shakosh 
بإذاعة خبر وفاة موكلى الفنان إيمان البحر درويش».

 

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها| فيديو

كشف الفنان هانى عادل عن تعاونه مع زوجته الفنانة اللبنانية فى دياموند بو عبود فى فيلم "ارزة".

وقال هانى عادل ، فى تصريحات لعدسة صدى البلد:" تعاونت مع زوجتى دياموند فى فيلم "ارزة" من خلال الموسيقى التصويرية ،الفيلم عالمى ومن المقرر طرحه قريبا ودور دياموند عبقرى".

 

بعد صمت طويل.. طليقة حسن شاكوش تفتح خزائن أسرارها في قعدة ستات

تحل ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- ضيفة على الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات، على قناة ألفا اليوم، قريبا.

وكشفت مروة صبري، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن تسجيل حلقة مع طليقة حسن شاكوش، ولكنها لم تكشف موعد عرض الحلقة.

 

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

ظهر الفنان خالد شبل، بطل فيلم التجربة الدنماركية لـ الزعيم عادل إمام، في صور جديدة له بعد غياب لفترة عن الظهور.

ونشر خالد شبل بطل فيلم التجربة الدنماركية، صورا قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليعود للظهور بعد غياب لفترة.

 

مفاجأة.. أكرم حسنى يزيح كريم وهنيدي وبيومي فؤاد وفهمي في دور السينما

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.

 

وفاة المايسترو السوري أمين الخياط بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة المايسترو أمين الخياط، صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر، بعد صراع طويل مع المرض.

ولم تكشف نقابة الفنانين السوريين، في منشورها على صفحتها عبر فيسبوك، تفاصيل جنازة وتشييع جثمان المايسترو أمين الخياط.

حسن شاكوش إيمان البحر درويش فيلم التجربة الدنماركية هاني عادل ريم طارق خالد شبل أمين الخياط

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