أخبار الفن.. محامي إيمان البحر درويش يقاضي حسن شاكوش.. ظهور بطل فيلم التجربة الدنماركية

محامي إيمان البحر درويش يقاضي حسن شاكوش.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ظهور بطل فيلم التجربة الدنماركية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف أحمد يحيى فايد -محامي أسرة الفنان إيمان البحر درويش- عن تقدّمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورّط الأخير في نشر شائعة وفاة «درويش».

وكتب محامي إيمان البحر درويش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قام المدعو حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والمسمى حسن شاكوش -Hassan Shakosh

بإذاعة خبر وفاة موكلى الفنان إيمان البحر درويش».

كشف الفنان هانى عادل عن تعاونه مع زوجته الفنانة اللبنانية فى دياموند بو عبود فى فيلم "ارزة".

وقال هانى عادل ، فى تصريحات لعدسة صدى البلد:" تعاونت مع زوجتى دياموند فى فيلم "ارزة" من خلال الموسيقى التصويرية ،الفيلم عالمى ومن المقرر طرحه قريبا ودور دياموند عبقرى".

تحل ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- ضيفة على الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات، على قناة ألفا اليوم، قريبا.

وكشفت مروة صبري، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عن تسجيل حلقة مع طليقة حسن شاكوش، ولكنها لم تكشف موعد عرض الحلقة.

ظهر الفنان خالد شبل، بطل فيلم التجربة الدنماركية لـ الزعيم عادل إمام، في صور جديدة له بعد غياب لفترة عن الظهور.

ونشر خالد شبل بطل فيلم التجربة الدنماركية، صورا قبل أيام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليعود للظهور بعد غياب لفترة.

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة.

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة المايسترو أمين الخياط، صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر، بعد صراع طويل مع المرض.

ولم تكشف نقابة الفنانين السوريين، في منشورها على صفحتها عبر فيسبوك، تفاصيل جنازة وتشييع جثمان المايسترو أمين الخياط.