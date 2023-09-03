هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

كشف الفنان هانى عادل عن تعاونه مع زوجته الفنانة اللبنانية فى دياموند بو عبود فى فيلم "ارزة".

وقال هانى عادل ، فى تصريحات لعدسة صدى البلد:" تعاونت مع زوجتى دياموند فى فيلم "ارزة" من خلال الموسيقى التصويرية ،الفيلم عالمى ومن المقرر طرحه قريبا ودور دياموند عبقرى".

وأضاف هانى عادل، فى تصريحاته لعدسة صدى البلد :" دياموند عبود ممثلة شاطرة وبقولها "أنا بخاف أقف أمثل قدامك ".

يشارك الفنان هاني عادل في أول فيلم أجنبي له بعنوان "Hidden Strike"، بالتعاون مع جاكي شان وجون سينا والمقرر عرضه قريبا على منصة نتفليكس.

ويعد فيلم Hidden Strike أول فيلم يجمع بين جاكي شان وجون سينا في عمل فني، ويدور في إطار من الأكشن والكوميديا ومن المقرر عرضه عالميًا اليوم على منصة نتفليكس، ويضم الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم بيلو أسبيك وتيم مان وراشيل هولواي ومايكل كولتس.

هانى عادل

ويعيش هاني عادل حاليًا حالة انتعاشة فنية بين التمثيل والغناء، مع انشغاله بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" مع الفنانة هند صبري، بجانب تحضيره لألبوم غنائي جديد مع فرقة وسط البلد، خرجت أولى أغانيه للنور بعنوان "ع الوعد"، وتعاونت خلالها الفرقة مع الفنانة اللبنانية دياموند عبود.