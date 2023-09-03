ليفربول يتقدم بهدفين على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

تقدم فريق ليفربول على نظيره أستون فيلا، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة ٣ عن طريق سوبوسلاي، ثم أضاف ماتي كاش الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ بالخطأ في مرماه.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب- جوميز - روبرتسون

الوسط: ماك أليستر - جونز - سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز

و يسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بتحقيق الفوز على أستون فيلا ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن بـ 6 نقاط.