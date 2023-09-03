خالد عمار: رقمنة صور للآثار المصرية يسهم في جمع مليارات الدولارات.. فيديو

أكد خالد عمار الصحفي المتخصص في الإعلام الإفتراضي، أن الـ رقمنة لها عدة تعريفات، و منهم :فصل المنتج عن الأشياء المادية الخاصة به، متابعاً:"لو تم تحويل كتاب إلىBDF هذه تعني الرقمنة و ليس الطباعة، لانه تم فصل الكتاب عن الورق"

وأضاف خالد عمار خلال لقائه على فضائية "DMC"، أن رقمنة الكتب ينتج عنها قلة التكلفة، و سهولة الأنتاج، بالإضافة إلى سرعة الأنتشار ، وطول فترة التأثير والبقاء.

استخدام التقنيات في رقمنة المتاحف الأثرية

وأشار الصحفي المتخصص في الإعلام الإفتراضي إلى، أن استخدام التقنيات في رقمنة المتاحف الأثرية، وإنشاء صور رقمية للآثار المصرية يساهم في جمع مليارات الدولارات كعائد للدولة، لافتاً إلى أنه يمكن إنشاء متاحف رقمية للشخصيات الراحلة مثل أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، و غيرهم من الفنانين والمشاهير الراحلين وتنظيم زيارات افتراضية لهذه المتاحف.