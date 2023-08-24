خالد العطار: التحول الرقمي لن يقضي على فرص العمل.. ولكنه يغير نسيج الوظائف|فيديو

أكد المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية و التحول الرقمي، أن الرقمنة أدت إلى سهولة الخدمات للمواطن، وقللت من الازدحام في المكاتب، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الخدمات أصبح يخضع للرقمنة.

هناك قطاع كامل لتدريب الموظفين على التحول الرقمي

وقال خالد العطار، خلال لقائه على فضائية "dmc"، إن التحول الرقمي لن يقضي على فرص العمل، ولكنه سوف يغير من نسيج الوظائف، مؤكداً أن هناك احتياجا للكثير من الوظائف في التحول الرقمي.

وأضاف نائب وزير الأتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي أن هناك قطاعا كاملا لتدريب الموظفين على التحول الرقمي، ويتم تدريب 1000 شخص على لغة البرمجة، و500 شخص على علوم البيانات، ويصل عدد المتدربين إلى 100 ألف.