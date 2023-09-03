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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طرد جميع المهاجرين.. نتنياهو يأمر بترحيل الإريتريين المتورطين في الاشتباكات فورا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها تل أبيب على الفور، وأمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، جاءت هذه التصريحات بعد يوم من الاحتجاجات الدموية التي قامت بها مجموعات متنافسة من الإريتريين في جنوب تل أبيب والتي خلفت عشرات الجرحى. 

 

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين.

وأعادت أعمال العنف التي وقعت يوم السبت إلى الواجهة قضية المهاجرين، التي قسمت إسرائيل منذ فترة طويلة. 

ويأتي ظهورها من جديد في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انقساما بشأن خطة نتنياهو للإصلاح القضائي، ويشير المؤيدون إلى قضية المهاجرين كسبب لضرورة كبح جماح المحاكم، قائلين إنها تقف في طريق طرد المهاجرين.

وقال نتنياهو في اجتماع وزاري خاص تم عقده للتعامل مع آثار أعمال العنف: نريد إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا. وطلب من الوزراء أن يقدموا له خططًا "لإزالة جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين".

وأشار في تصريحاته إلى أن المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة.

وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لإسرائيل أن تعيد المهاجرين قسراً إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر.

 وقال نتنياهو يوم الأحد إنه لا يعتقد أن ترحيل مؤيدي الحكومة الإريترية سيكون مشكلة.

ويعيش في إسرائيل نحو 25 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وإريتريا، ويقولون إنهم فروا من الصراع أو القمع.

وتعترف إسرائيل بعدد قليل للغاية من طالبي اللجوء، وتعتبرهم بأغلبية ساحقة مهاجرين اقتصاديين، وتقول إنها ليس لديها أي التزام قانوني بالاحتفاظ بهم.

وقد جربت اسرائيل مجموعة متنوعة من التكتيكات لإجبارهم على الخروج، بما في ذلك إرسال البعض إلى سجن بعيد، أو احتجاز جزء من أجورهم حتى بعد موافقتهم على مغادرة البلاد، أو تقديم مدفوعات نقدية لأولئك الذين يوافقون على الانتقال إلى بلد آخر، في مكان ما. ويتهم منتقدون الحكومة بمحاولة إجبار المهاجرين على المغادرة.

ويقول أنصار المهاجرين إن إسرائيل، الدولة التي تأسست على رماد المحرقة وبناها اللاجئون اليهود، يجب أن ترحب بطالبي اللجوء. ويزعم المعارضون أن المهاجرين جلبوا الجريمة إلى الأحياء ذات الدخل المنخفض في جنوب تل أبيب حيث استقروا.

نتنياهو تل أبيب المهاجرين الأفارقة

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