عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ذكرى "عين جالوت".. هزيمة المغول في إحدى أبرز المعارك بالتاريخ الإسلامي

صدى البلد

 اليوم ذكرى معركة عين جالوت التي وقعت في 3 سبتمبر 1260 ميلادية، وتُعتبر واحدة من أبرز المعارك في التاريخ الإسلامي، وفي هذه المعركة، تمكن جيش المماليك بقيادة سيف الدين قطز من إلحاق  هزيمة قاسية لجيش المغول بقيادة كتبغا، وهذا الأمر كان ذا أهمية كبيرة.

وفيما يتعلق بالمعركة، يقول جورجى زيدان في كتابه "تاريخ مصر الحديث": وصل إلى القاهرة قائد تتري ناقلًا رسالة من هولاكو، ملك المغول وحفيد جنكيز خان، وكانت قوات التتري قد انتشرت في مختلف أنحاء آسيا الشمالية الشرقية، وسبق لهولاكو أن غزا بلاد العراق بجيش ضخم وسيطر على مدن الموصل وحلب، وقتل الخليفة المستعصم بالله. ثم توجه هولاكو نحو سوريا وفتح دمشق والسواحل البحرية، وأخيرًا وصل إلى مصر وأرسل رسالة تحتوي على تهديدات وتحذيرات.

بداية الحرب

كانت قوات هولاكو قد قاتلت الجيوش الصليبية وحققت عليها النصر، ولذلك كانت مفتونة بنفسها وثقة بالانتصار، ولم يأخذوا تهديدات هولاكو على محمل الجد، بل أصروا على القتال. وفي هذا السياق، حشد سيف الدين قطز جيشه وأعدّهم بالتجهيزات اللازمة والأسلحة، وجلب قبائل العربان للمشاركة في المعركة. وقد جمع حوالي ستمائة ألف دينار من الضرائب لتمويل هذا الجيش.

txt

نبيل نعيم يحكي لـ صدى البلد كواليس لقائه الأول بأسامة بن لادن

txt

جائزة الطيب صالح للإبداع تعلن تأجيل دورتها الـ14 لأجل مسمى

ثم انطلق سيف الدين قطز من القاهرة لمواجهة قوات التتري في شهر شعبان من السنة الهجرية 658. وقبل أن يلتقي الجيشان، وصلت هولاكو أنباء وفاة والده منجو خان، ملك التتري، واضطر هولاكو للعودة على الفور للمطالبة بحقوق الوراثة، وترك في سوريا حوالي عشرة آلاف من فرسانه تحت قيادة نسيبه ونائبه كتبغا لمواجهة قوات قطز، وفي فلسطين، تقابل الجيشان في عين جالوت واندلعت معركة ضارية بينهما. وحدثت حادثة كبيرة أدت إلى مقتل كتبغا وكل رجاله، والقبض على ابنه، وغَنم المصريون غنيمة كبيرة تكفي لإغناء كل المشرق؛ لأنها تحتوي على أثمن ما نهبه هولاكو من أغنى المدن في أثناء فتوحه.

عين جالوت التاريخ الإسلامي السنة الهجرية تاريخ مصر الحديث جورجي زيدان معركة عين جالوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة

كييف تخسر .. ضابط مخابرات أمريكي يرد على تصريحات أوكرانيا الصادمة عن الحرب

بينهم غير نقابيين.. ضياء رشوان: الدولة أفرجت عن 50 صحفيا

الأرصاد: رياح على السواحل الشمالية وفي سقوط أمطار غدا والعظمى بالقاهرة 34

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ