جائزة الطيب صالح للإبداع تعلن تأجيل دورتها الـ14 لأجل مسمى

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، عن تأجيل الدورة الرابعة عشرة للجائزة، في ظل الأوضاع التى يمر بها السودان، من تخريب وتدمير ونزوح ولجوء وتشرد فرضته الحرب على ملايين السودانيين.

وقال مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، فى بيان صحفي اليوم: ‎إلى الإخوة والأخوات في الوسط الثقافي والإعلامي والمشاركين في الجائزة وأنشطتها، والي جمهورها الوفي داخل السودان وخارجه، ‎بعد السلام عليكم، نهديكم أرق التحايا وأزكاها وندعو الله العلي القدير أن يعيد للسودان الأمن والأمان وأن يحفظ أرضه وأهله وأن تسود ربوعه والعالم أجمع روح المحبة والسلام.

وأضاف البيان الصحفى: ولعلكم تتابعون ما يحدث فيه من قتل وتهجير وتخريب ونهب وحرق وتدمير للمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث والدراسات والمكتبات العامة والخاصة وكافة الممتلكات والمرافق. وقد تلقينا رسائل واتصالات عديدة تعبر عن التضامن معنا ومع شعب السودان في محنته، وأيضا جاءت رسائل كثيرة تستفسر عن مصير الجائزة في ظل هذه الظروف المأساوية.

‎وقد ظل مجلس الأمناء يبحث الأمر، في تواصل مستمر ليجد صيغة لاستمرارية هذه الجائزة التي تؤكد أن السودان قادر على تجاوز هذه الظروف، وعلي استئناف دوره الثقافي والحضاري متى ما استقرت الأمور.

‎وقد توصلنا إلى أن تأجيل الدورة الرابعة عشرة للجائزة أمر تحتمه أوضاعا فوق طاقة الجميع، وهو قرار أملاه علينا واقع التخريب والتدمير والنزوح واللجوء والتشرد الذي فرضته الحرب على ملايين السودانيين.

‎ويلتزم المجلس -بإذن الله- أن تستأنف الجائزة نشاطها المعتاد برعاية وتنظيم الشركة السودانية للهاتف السيار- زين- متى ما هدأت الأوضاع وتيسرت الأمور. نسأل الله أن ينعم على السودان والعالم بالأمن والاستقرار، وأن تعود جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي لأداء رسالتها التي قامت من أجلها. وإن تتحقق أمنيات الكاتب الكبير الطيب صالح ومفكري ومثقفي السودان في بقاء السودان عزيزا شامخا بثرائه وتنوعه الثقافي والحضاري.