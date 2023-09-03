نبيل نعيم يحكي لـ صدى البلد كواليس لقائه الأول بأسامة بن لادن

استضاف موقع صدى البلد الجهادي السابق نبيل نعيم للحديث عن الحقائق التاريخية الخاصة بالإخوان، حيث صادف الشهر الماضي، ذكرى فض اعتصام رابعة، حيث قامت قوات الأمن المصرية بتفريق اعتصام المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، بسبب أعمال العنف التي مارسوها داخل الميدان.

تنبأ بظهور داعش

وقال الجهادي السابق نبيل نعيم لم يلتفت أحد إلى كتابي حول داعش غير إيران، فتم استدعائي من قبل السفارة الإيرانية في مصر، وأبدوا إعجابهم الكبير بالكتاب المعنون "الإرهاب المقدس"، فحينها أرادوا عقد ندوة حول الكتاب في طهران. وقمت فعلاً بالسفر إلى طهران ونظمت ندوة حول الكتاب وتاريخ داعش قبل ظهورها، على الرغم من طباعة الكتاب في مصر بحوالي ٣ آلاف نسخة ونفاذها جميعًا، إلا أن أحدًا لم يبدي اهتمامًا بهذا الكتاب.

أفكار الظواهري العنيفة

واستطرد نبيل نعيم: أسامة بن لادن، كعربي، كان يحمل شهامة العرب وكرمهم وجدعنتهم، ولكن هناك قاعدة تقول إن سلوك الإنسان ينبع من فكره، فأنا عاشرت أيمن الظواهري وكانت أفكاره تكفيرية وعنيفة مثل أفكار أسامة بن لادن، لقد تأثروا بالأفكار التكفيرية، ولكنهم كانوا يحملون صفات نبيلة، لكن في النهابة فالأفكار المتطرفة تؤدي بحاملها إلى الهلاك، وهذا ما حدث معهم تمامًا.

الغزو السوفيتي

وأوضح نبيل نعيم: سافرت إلى أفغانستان عام 1979 خلال الغزو السوفيتي، كانت المساجد في مصر، بما في ذلك الأزهر، تتحدث عن الجهاد والتطوع في أفغانستان، وفي ذلك الوقت كنا شبابًا صغارًا وكنا متحمسين، وقد ذهبت لأداء العمرة وهناك قابلت أبو عبادة البنشيري الذي ساعدنا في الوصول إلى أسامة بن لادن وأفغانستان.

وأضاف نبيل نعيم: أي دولة تحاول أن تدخل مع أفغانستان فسوف تتعرض للهزيمة، فقد هزمت روسيا، على الرغم من قوتها العسكرية البرية وقربها من أفغانستان، إذ يعود ذلك إلى الطبيعة القاسية في أفغانستان، ولا أحد يمكنه التغلب على قوة الطبيعة، فروسيا ألقت حوالي ٥٠ مليون قنبلة من الطائرات دون أن تتمكن من قتل شخص واحد، وهذا ما ساهم في هزيمتها وهدر مواردها المالية دون تحقيق نتائج. ونفس القصة حدثت أيضًا مع الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية قبلها.