عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نبيل نعيم يحكي لـ صدى البلد كواليس لقائه الأول بأسامة بن لادن

صدى البلد

استضاف موقع صدى البلد الجهادي السابق نبيل نعيم للحديث عن الحقائق التاريخية الخاصة بالإخوان، حيث صادف الشهر الماضي، ذكرى فض اعتصام رابعة، حيث قامت قوات الأمن المصرية بتفريق اعتصام المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، بسبب أعمال العنف التي مارسوها داخل الميدان. 

 

 

تنبأ بظهور داعش

 

وقال الجهادي السابق نبيل نعيم لم يلتفت أحد إلى كتابي حول داعش غير إيران، فتم استدعائي من قبل السفارة الإيرانية في مصر، وأبدوا إعجابهم الكبير بالكتاب المعنون "الإرهاب المقدس"، فحينها أرادوا عقد ندوة حول الكتاب في طهران. وقمت فعلاً بالسفر إلى طهران ونظمت ندوة حول الكتاب وتاريخ داعش قبل ظهورها، على الرغم من طباعة الكتاب في مصر بحوالي ٣ آلاف نسخة ونفاذها جميعًا، إلا أن أحدًا لم يبدي اهتمامًا بهذا الكتاب.

 

أفكار الظواهري العنيفة

 

واستطرد نبيل نعيم: أسامة بن لادن، كعربي، كان يحمل شهامة العرب وكرمهم وجدعنتهم، ولكن هناك قاعدة تقول إن سلوك الإنسان ينبع من فكره، فأنا عاشرت أيمن الظواهري وكانت أفكاره تكفيرية وعنيفة مثل أفكار أسامة بن لادن، لقد تأثروا بالأفكار التكفيرية، ولكنهم كانوا يحملون صفات نبيلة، لكن في النهابة فالأفكار المتطرفة تؤدي بحاملها إلى الهلاك، وهذا ما حدث معهم تمامًا.

جائزة الطيب صالح للإبداع تعلن تأجيل دورتها الـ14 لأجل مسمى

السلطانة كوسم.. جارية تزوجها سلطان عثماني وحكمت لمدة 37 عامًا

"نهار الظباء" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

مفيدة عبد الرحمن.. أول إمرأة تعمل في المحاماة وترفع دعوى أمام المحاكم العسكرية

إطلاق اسم سميحة أيوب على دفعة جديدة لورشة إعداد الممثل أبطال فوتوغرافيا

معرض السويس للكتاب.. أمينة زيدان: حصلت على جائزة نجيب محفوظ بضربة حظ

في ذكرى تنصيب ابنها شريكًا في الحكم.. كليوباترا تقتل أختها وتنتحر بواسطة السم

" برنامج مشوارى " يصل الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

التزين مثل النساء.. سر استخدام المصري القديم مستحضرات التجميل| تفاصيل

الغزو السوفيتي

 

وأوضح نبيل نعيم: سافرت إلى أفغانستان عام 1979 خلال الغزو السوفيتي، كانت المساجد في مصر، بما في ذلك الأزهر، تتحدث عن الجهاد والتطوع في أفغانستان، وفي ذلك الوقت كنا شبابًا صغارًا وكنا متحمسين، وقد ذهبت لأداء العمرة وهناك قابلت أبو عبادة البنشيري الذي ساعدنا في الوصول إلى أسامة بن لادن وأفغانستان.

 

وأضاف نبيل نعيم: أي دولة تحاول أن تدخل مع أفغانستان فسوف تتعرض للهزيمة، فقد هزمت روسيا، على الرغم من قوتها العسكرية البرية وقربها من أفغانستان، إذ يعود ذلك إلى الطبيعة القاسية في أفغانستان، ولا أحد يمكنه التغلب على قوة الطبيعة، فروسيا ألقت حوالي ٥٠ مليون قنبلة من الطائرات دون أن تتمكن من قتل شخص واحد، وهذا ما ساهم في هزيمتها وهدر مواردها المالية دون تحقيق نتائج. ونفس القصة حدثت أيضًا مع الولايات المتحدة والإمبراطورية البريطانية قبلها.

نبيل نعيم اعتصام رابعة الأمن المصري الحقائق التاريخية السفارة الإيرانية الدولة المصرية تنظيم داعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

جائزة الطيب صالح للإبداع تعلن تأجيل دورتها الـ14 لأجل مسمى

السلطانة كوسم.. جارية تزوجها سلطان عثماني وحكمت لمدة 37 عامًا

"نهار الظباء" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

مفيدة عبد الرحمن.. أول إمرأة تعمل في المحاماة وترفع دعوى أمام المحاكم العسكرية

إطلاق اسم سميحة أيوب على دفعة جديدة لورشة إعداد الممثل أبطال فوتوغرافيا

معرض السويس للكتاب.. أمينة زيدان: حصلت على جائزة نجيب محفوظ بضربة حظ

في ذكرى تنصيب ابنها شريكًا في الحكم.. كليوباترا تقتل أختها وتنتحر بواسطة السم

" برنامج مشوارى " يصل الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل

ترشيحاتنا

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

رد جديد من كلوب على أنباء رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ