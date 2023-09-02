عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" برنامج مشوارى " يصل الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل

صدى البلد

وصل برنامج مشوارى الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل لتنفيذ عدد من الفعاليات وورش العمل بهدف تنمية مهارات الشباب والنشء من عمر 10 الى 14 سنة، وأكد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة انه تم توفير كافة الامكانيات المتاحة بالمكتبة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من البرنامج الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف.

وأوضح الدكتور نبيل حلمى ان برنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية تدور فعالياته بالمكتبة على مدار 3 ايام وهو عبارة عن 8 مهارات يتم تعليمها للطفل عبر مجموعة من الانشطة التفاعلية مثل مهارة التفكير الايجابي وحل المشكلات وتعلم كيفية التعلم وغيرها من المهارات التفاعلية الاخري ، من اجل ان يكون سوي دراسيا اضافة الى انه قادر على حل مشكلات بجانب المهارات والقيم.

txt

محمود الشريف.. قصة حب مع أم كلثوم بسبب عشاء وطلاق بأمر ملكي

txt

التزين مثل النساء.. سر استخدام المصري القديم مستحضرات التجميل| تفاصيل

وأكد حلمى، على مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بالشباب، وتأهيلهم في شتى المجالات، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات أمام الشباب من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.

مكتبة مصر الجديدة التنمية المستدامة الدكتور نبيل حلمي برنامج مشواري تنمية مهارات الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

ترشيحاتنا

فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاج

إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ماذا يحدث في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية؟ تفاصيل

اعرف أخر أسعار نيسان صنى بعد الزيادات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ