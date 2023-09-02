" برنامج مشوارى " يصل الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل

وصل برنامج مشوارى الى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل لتنفيذ عدد من الفعاليات وورش العمل بهدف تنمية مهارات الشباب والنشء من عمر 10 الى 14 سنة، وأكد الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة انه تم توفير كافة الامكانيات المتاحة بالمكتبة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة من البرنامج الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف.

وأوضح الدكتور نبيل حلمى ان برنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية تدور فعالياته بالمكتبة على مدار 3 ايام وهو عبارة عن 8 مهارات يتم تعليمها للطفل عبر مجموعة من الانشطة التفاعلية مثل مهارة التفكير الايجابي وحل المشكلات وتعلم كيفية التعلم وغيرها من المهارات التفاعلية الاخري ، من اجل ان يكون سوي دراسيا اضافة الى انه قادر على حل مشكلات بجانب المهارات والقيم.

وأكد حلمى، على مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بالشباب، وتأهيلهم في شتى المجالات، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات أمام الشباب من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.