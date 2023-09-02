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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التزين مثل النساء.. سر استخدام المصري القديم مستحضرات التجميل| تفاصيل

صدى البلد

في مصر القديمة، لم يكن استخدام مستحضرات التجميل حكرًا على النساء، بل كان الرجال أيضًا يستخدمونها لأسباب مختلفة، منها الجمال والصحة والدواعي الدينية.

كان الكحل من أشهر مستحضرات التجميل المصرية القديمة، وكان يستخدم لتطويل الرموش وحماية العين من الرمال وأشعة الشمس، كما كان المصريون القدماء يستخدمون مساحيق الخدود والعينين لتحسين مظهرهم.

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كان استخدام مستحضرات التجميل لدى الرجال المصريين القدماء دليلًا على اهتمامهم بالجمال والعناية الشخصية، كما كان له دلالات دينية أيضًا.

كان الرجال المصريون القدماء يستخدمون مستحضرات التجميل لأسباب مختلفة، منها:

 

  • الجمال والعناية الشخصية: كان المصريون القدماء يهتمون بشكل كبير بالجمال والعناية الشخصية، وكانوا يستخدمون مستحضرات التجميل لتحسين مظهرهم وتعزيز جاذبيتهم.
  • الصحة والوقاية من الأمراض: كانت بعض مستحضرات التجميل المصرية القديمة لها فوائد صحية، مثل الحماية من أشعة الشمس أو منع العدوى.
  • الدوافع الدينية: كان المصريون القدماء يعتقدون أن مستحضرات التجميل يمكن أن تساعدهم في الحياة الآخرة.

من أشهر مستحضرات التجميل المصرية القديمة:

 

  • الكحل: كان الكحل يستخدم لتطويل الرموش وحماية العين من الرمال وأشعة الشمس.
  • البخاخة: كانت البخاخة تستخدم لوضع مساحيق التجميل، مثل مساحيق الخدود والعينين.
  • الماسكرا: كانت الماسكرا تستخدم لتكثيف الرموش وتكحيل العينين.
  • أحمر الشفاه: كان أحمر الشفاه يستخدم لتلوين الشفاه.
  • مرطب الشفاه: كان مرطب الشفاه يستخدم لترطيب الشفاه.

كان المصريون القدماء يستخدمون أيضًا الزيوت العطرية والروائح الأخرى لتعزيز جاذبيتهم.

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