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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيل نعيم يروي كواليس انشقاقه عن جماعة الجهاد.. ويؤكد: حاولوا قتلي أثناء الصلاة وضربوني بالسيف

نبيل نعيم
نبيل نعيم

استضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، ليوثق شهادته على نصف قرن من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية.

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نبيل نعيم يكشف كواليس القبض عليه بعد إرشاد أيمن الظواهري عنه.. فيديو

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نبيل نعيم: سلمت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار.. فيديو

وتحدث "نبيل نعيم" خلال الحلقة، عن اعتصام رابعة، الذي وصفه بمؤامرة كبيرة على البلد، وحجم الأموال التي مولت الجماعات الإرهابية،  على مدار العشرين سنة الماضية.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



نبيل نعيم: عمر عبدالرحمن كان "حصّالة" فلوس.. فيديو
قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن عمر عبدالرحمن كان يسافر إلى افغانستان وباكستان حتى يجمع الأموال، معقبًا: "عمر عبدالرحمن كان حصّالة، ومطرح ما يروح الفلوس بتجيله".


نبيل نعيم يكشف مخطط قتل السادات على يد الإسلامبولي.. فيديو
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، الفرق بين جماعة الجهاد والجماعات السلفية الجهادية.
وقال إن مجموعة نبيل البرعي وأيمن الظواهري في المعادي تكونت من مسجد أنصار السنة، وكانت أول الجماعات الجهادية، جماعة الجهاد تمحوا بعيداً عن التكفير تماماً رغم دوافعها لقتل السادات.



نبيل نعيم: جماعة التكفير حاولوا قتلي أثناء الصلاة وضربوني بالسيف.. فيديو
قال نبيل نعيم قيادي سابق بجماعة الجهاد، إنه تخرج من كلية دار العلوم، موضحًا: «أنا ضد التكفير وكنت أرد عليهم ولي قضية شهيرة في محافظة الإسكندرية، حيث قُتل شخص من جماعة التكفير وتم حبسي لمدة شهرين في عام 1979».

 


نبيل نعيم: الجماعة الجهادية كفرت السادات بأثر رجعي بعد قتله.. فيديو
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن دوافع خالد الإسلامبولي وعبد السلام فرج في قتل السادات.
وقال:"أساس قتل السادات لم يكن تكفير السادات، ولكن التحفظ على عدد من المعتقلين، جماعة الجهاد قتلت الرئيس السادات لأسباب سياسية، وعند مواجهتهم في المحكمة بقتل السادات كذبوا الواقعة وأخذوها في طريق ديني أنهم كفروا السادات بأثر رجعي".



نبيل نعيم: الجماعات التكفيرية ضربت يدي بالسيف بسبب معارضتي لها .. فيديو
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن شهادته بشأن التنظيمات التكفيرية.
وقال:" أولاً أنا خريج دار علوم، ولدي خلفية شرعية، ففي البداية عندما ارتفع رتم التكفير، كنت ضد التكفير ولدي قضية شهيرة في الإسكندرية قتل فيها أحد التكفيريين وتم حبسي شهرين لردي علي الفكر التكفيري في الإسكندرية".


نبيل نعيم يروي كواليس انشقاقه عن جماعة الجهاد.. فيديو
أكد نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، أن جماعات التكفير حاولوا قتله أثناء الصلاة وقطعوا أذنه لأنه رد علي فكرهم.
وقال “نعيم” إنه انشق عن الجماعات التكفيرية اعتراضًا على ارتفاع وتيرة التكفير لديهم.



نبيل نعيم يكشف كواليس القبض عليه بعد إرشاد أيمن الظواهري عنه.. فيديو
كشف نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة الجهاد، كواليس القبض عليه بعد إرشاد ايمن الظواهري عنه.
وقال نعيم، إنه حدث اشتباك مع الأمن، وكان بحيازتهم قنابل وأسلحة آلية، وديناميت، وكان الاتفاق أن يفجروا المكان بمن فيه، ونزع فتيل القنبلة، لكن الضابط الهارب عصام الإمري، طلب منه ألا يلقيها، ونجحا في الهروب أول مرة.



نبيل نعيم: سلمت لأسامة بن لادن شيك بـ 2 مليون دولار.. فيديو
قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن أسامة بن لادن كان يحب أيمن الظواهري جدًا ويثق فيه كثيرًا، لدرجة أن أيمن الظواهري إذا طلب من بن لادن 25 ألف دولار، كان يعطيه 50 ألف دولار.

 

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