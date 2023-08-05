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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبيل نعيم: الجماعة الجهادية كفرت السادات بأثر رجعي بعد قتله.. فيديو

نبيل نعيم
نبيل نعيم

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن دوافع خالد الإسلامبولي وعبد السلام فرج في قتل السادات.

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نبيل نعيم: الجماعات التكفيرية ضربت يدي بالسيف بسبب معارضتي لها .. فيديو

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نبيل نعيم: جماعة التكفير حاولوا قتلي أثناء الصلاة وضربوني بالسيف.. فيديو

وقال خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة،:"أساس قتل السادات لم يكن تكفير السادات، ولكن التحفظ على عدد من المعتقلين، جماعة الجهاد قتلت الرئيس السادات لأسباب سياسية، وعند مواجهتهم في المحكمة بقتل السادات كذبوا الواقعة وأخذوها في طريق ديني أنهم كفروا السادات بأثر رجعي".

 

وأضاف: "كانت الفكرة أن السادات سيفعل مثل عبدالناصر بحبس المعتقلين والمتحفظ عليهم وكان من بينهم شقيق خالد الإسلامبولي، ولم يخرجوا من السجن إلا بموت السادات، فكانت أساس الفكرة.

وتابع: "عند قتل السادات بدأوا يبحثون عن صيغة شرعية للخروج عن فكرهم لأن جماعة الجهاد لا تكفر أحد، وإنما الجهادية السلفية تكفر لأن مؤسس الفكري أزهري".

نبيل نعيم الجماعات التكفيرية فضائية اكسترا نيوز دكتور محمد الباز

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