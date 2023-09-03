إعصار هايكوي يصل اليابسة في تايوان وإجلاء الآلاف وإلغاء مئات الرحلات الجوية.. شاهد

قالت وزارة الداخلية في تايوان إن أكثر من 2800 فرد تم نقلهم بأمان من سبع مدن مختلفة، وذلك خصوصاً في منطقة هوالين الجبلية المجاورة لتايتونج.

وشهدت مناطق شرق تايوان وصول إعصار هايكوي اليوم الأحد، مما أدى إلى تساقط أمطار غزيرة ورياح عاتية، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والمناطق، وهذا هو أول إعصار كبير يضرب الجزيرة منذ أربع سنوات.

توقفت الكهرباء في أكثر من 21,000 منزل قبل أن تعود تدريجياً في وقت متأخر من بعد الظهر، ولكن لا تزال حوالي 9,000 منزل بدون تيار كهربائي حتى لحظة وصول إعصار هايكوي إلى اليابسة، بما في ذلك مناطق في تايتونج. وأفادت السلطات أيضاً بوقوع إصابتين طفيفتين في منطقة هوالين الجبلية بعد اصطدام سيارة بشجرة سقطت.

تم إجلاء الآلاف من السكان وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتم إغلاق المتاجر في شرق تايوان حيث كان من المتوقع وصول أول إعصار كبير يؤثر على اليابسة في الجزيرة منذ مرور أربع سنوات.