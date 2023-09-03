أزمة رسوم قضية خالد بوطيب تهدد استئناف نادي الزمالك| تفاصيل

تلقى نادي الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية بضروراة سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن الإخطار تضمن ضرورة سداد الزمالك لمبلغ 25 ألف فرانك سويسري قبل يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف أنه في حال عدم سداد الزمالك لهذا المبلغ قبل الموعد المحدد؛ سيتم رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي في وقت سابق، بسبب الحكم الصادر للاعب، وسيكون النادي مطالبا وقتها بسداد حوالي 2 مليون و680 ألف يورو للاعب.