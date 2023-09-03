حلمي طولان يفجر مفاجأة: أنا مش عضو في نادي الزمالك.. فيديو

أكد حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أنه ليس عضوا في نادي الزمالك، معقبا "أنا مش عضو عامل في نادي الزمالك، لأنني تقدمت بأوراقي، ودفعت مقدمات العوضية، وتم إيقاف كل هذا".



وأضاف “طولان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "نريد مجلس إدارة لنادي الزمالك يستطيع وضع برنامج زمني من أجل تجاوز هذه المرحلة بشكل جيد".

وطالب المدير الفني السابق لنادي الزمالك، “يجب التخطيط للمستقبل ووضع حلول جذرية للأزمة المالية، من خلال التفكير خارج الصندوق بعيدا عن القروض ورجال الأعمال”.

وأوضح حلمي طولان "أنا ليا مبالغ كبيرة داخل النادي ولم أطالب بها ولم أطلبها نهائيا".