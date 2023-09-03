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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أمريكي من عواقب الإغلاق المحتمل للحكومة بسبب عدم وجود ميزانية

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

قالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة للعام المالي الجديد، أمر مقلق للغاية بالنسبة للشركات الأمريكية، لأنه قد يؤدي إلى تراجع الاقتصاد.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، قالت ريموندو، عندما سئلت عن تأثير الإغلاق المحتمل: "هذا تحدي للاقتصاد ومن الممكن أن يعيدنا إلى الوراء".

وأضافت وزيرة التجارة الأمريكية، أنها ناقشت المخاطر مع قادة الأعمال في الولايات المتحدة، وأن رجال الأعمال الأمريكيين "قلقون للغاية" بشأن التهديد بإغلاق الحكومة.

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وقالت ريموندو: "أود أن أقول إنهم في بعض الحالات يشعرون بالإحباط من مثل هذا العمل الحكومي".

وزيرة التجارة الأمريكية أمريكا ريموندو

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