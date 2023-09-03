محلل: معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى 9% والأزمات مستمرة| فيديو

تحدث المحلل الاقتصادي محمد هشام عن أزمات الاقتصاد البريطاني، الذي يمر فى الوقت الحالي بأزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار وارتفاع الفائدة.

وقال محمد هشام خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن بريطانيا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأزمات العالمية الأخرى، منها الحرب الروسية الأوكرانية.

تضخم مرتفع نتيجة الحرب الروسية

أضاف المحلل الاقتصادي، أن الاقتصاد البريطاني بريطانيا يعاني من تضخم مرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض الطاقة؛ نتيجة انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا.

وأشار المحلل الاقتصادي محمد هشام، إلى أن معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى 9%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من ذلك الذي يؤثر بكثير علي اقتصاد المملكة المتحدة.