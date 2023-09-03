لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.. البنك الأهلي يقدم خدمة فتح حساب من البيت

يحتاج البعض من عملاء البنوك مثل كبار السن، و ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى إمكانية انهاء جميع معملاتهم البنكية بطريقة تسهل عليهم هذه المعاملات و توفر لهم اساليب مريحة تلائم المشكلات الصحية التي من الممكن أن تحول دون خروجهم من المنزل لإنهائها في فروع البنوك في المحافظات المختلفة.

ويقدم البنك الأهلي خدمة فتح حساب بنكي من البيت، لخدمة عملائه من، كبار السن (60 سنة أو أكثر)، الإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة، و ذلك وفقا لما نشرة البنك عبر موقعة الإلكتروني.

و يقدم "صدى البلد" خطوات فتح حساب بنكي من البيت، المقدمة من البنك الأهلي المصري، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

كيفية فتح حساب بنكي من البيت



الخدمة: هي خدمة تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري، ومتاحة فقط لأي من الأفراد المصريين 21 عاما فأكثر (الغير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف مصرفنا) والمقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه (يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري "ولا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر").



هذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب: (بموجب توكيل، لقاصر، أو على سبيل الهبة).



لتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، يوفر البنك الأهلي المصري خيارين لسيادتكم:



-زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري.

-زيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية ويكون لسيادتكم حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع وفي حال عدم زيارتكم في اليوم والموعد الذي تم اختياره أو في خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ موعد سيادتكم، سيقوم مصرفنا بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكن تقديم طلب جديد. يرجى العلم بأن خدمة الطباعة الفورية لبطاقة الخصم المباشر متاحة حاليا في بعض فروع الخدمة الإلكترونية فقط (موضحة من خلال القائمة الخاصة باختيار فرع الخدمة الإلكترونية الذي ترغبون في زيارته).

خطوات فتح حساب بنكي من البيت



زيارة أحد الفروع التقليدية الأنسب لسيادتكم: وطلب مقابلة مدير التجزئة المصرفية شخصيا أو من ينوب عنه ليقوم بتوجيه سيادتكم للزميل المختص لسرعة تنفيذ طلبكم. علما بأنه حال عدم زيارة الفرع في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، سيقوم مصرفنا بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكنكم تقديم طلب جديد.



- طلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من جانب سيادتكم (طلب الزيارة متاح حاليا في بعض المحافظات فقط) هذه الخدمة متاحة فقط لكبار السن (60 سنة أو أكثر)، الإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط أن يكون مُقدم الطلب لديه القدرة على التعبير عن إرادته ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه). وفي هذا الاختيار، يقوم موظف البنك بالتواصل مع سيادتكم على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله بطلبكم (خلال يومين عمل) وذلك لتحديد موعد الزيارة وإخطاركم بتجهيز المستندات المطلوبة (أصل + صورة) لاستكمال إجراءات طلب فتح الحساب، وفي حال عدم إمكانية التواصل مع سيادتكم أو عدم إمكانية تحديد موعد للزيارة أو عدم إمكانية تجهيز المستندات المطلوبة، فسوف يقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكنكم تقديم طلب جديد.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي من البيت

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي:

-يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بكم.



-يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.(مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)



-يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بكم المراد تسجيله طرف مصرفنا مرتين.



-يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني (مع مراعاة عدم الإفصاح عنه)، مع التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة (Junk folder).



-يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.



للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة يتم اختيار نوع الزيارة:



-زيارة أقرب فرع من إختياركم.



-طلب زيارة موظف البنك للمكان المحدد من جانب سيادتكم.(تطبق الشروط والأحكام)



-التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.



-يتم استقبال بريد الكتروني على بريدكم الذي تم تسجيله.