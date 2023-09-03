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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا تخطط لإنشاء شركة للمعادن الصلبة

رئيس نيجيريا
رئيس نيجيريا

قال وزير المعادن الصلبة ديلي الاكي في  نيجيريا اليوم الأحد إن بلاده تخطط لإنشاء شركة نيجيرية للمعادن الصلبة، وهي شركة مدعومة من الدولة للمساعدة في جذب الاستثمارات لاستخراج الذهب والفحم وخام الحديد والقار والرصاص والحجر الجيري والباريت.

وقال وزير المعادن الصلبة ديلي الاكي في بيان 'إن الشركة المقترحة ستسعى وتؤمن اتفاقيات استثمار شراكة مع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من النظام الجذاب الصديق للاستثمار العامل في البلاد لتأمين استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة لقطاع التعدين'. 

وتريد نيجيريا أن يلعب التعدين دورًا أكبر بكثير في اقتصادها من خلال توسيع قطاع استخراج المعادن لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على التنقيب عن النفط.

ولم يذكر الاكي إطارًا زمنيًا لموعد إنشاء الشركة الجديدة. 

وأضاف أنه ستتم مراجعة الشركات القائمة - الشركة الوطنية لخام الحديد وبرنامج امتيازات البيتومين - لتناسب الشركة الجديدة بينما ستنشط قوة شرطة المناجم اعتبارًا من أكتوبر للكشف عن التعدين غير القانوني.

شرع الرئيس بولا تينوبو في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في البلاد منذ عقود لمحاولة تحسين مناخ الاستثمار في نيجيريا وجذب المستثمرين الأجانب إلى أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ورث تينوبو اقتصادًا متعثرًا مع ديون قياسية، ونقص في العملات الأجنبية والوقود، وعملة نايرا ضعيفة، وتضخم عند أعلى مستوى له منذ عقدين تقريبًا، وإمدادات طاقة هيكلية، وانخفاض إنتاج النفط بسبب سنوات من نقص الاستثمار، وسرقة النفط الخام، وتخريب خطوط الأنابيب. .

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