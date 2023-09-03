لسبب غير متوقع .. تعويض أسرة حارس حديقة بـ27.9 ألف دولار

في حادثة تعد غريبة من نوعها أثارت واقعة تعويض حارس يسمى شو حديقة بمدينة جاوشونج التايوانية الكثير من الجدل فقد تم تعويض أسرته بـ27.9 ألف دولار، بعد أن نوفى نتيجة إصابته بالإجهاد وذلك بعد 42 يوما من العمل المتواصل.

ووفقا لموقع ال نوفوستي تدل وثائق المحكمة على أن رجلا يدعى بدأ في العمل حارس أمن في حديقة "Formosa Wang Brothers" في 11 يونيو عام 2020، وقد توفي في 27 نوفمبر من نفس العام بسبب إصابته بسكتة دماغية نزفية.

وقد رفعت عائلة الرجل المتوفي بدعوى قضائية تطالب بتعويض قدره حوالي 46.7 ألف دولار، يعمل شو في النوبة الليلية لمدة 42 يوما، وذلك ما بين 10.5 إلى 12 ساعة يوميا وذلك قبل أن يفقد وعيه