الألومنيوم يضم حمادة المعناوي مدافع منتخب السويس لـ3 مواسم

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم، برئاسة محمود سالم، في التعاقد مع اللاعب حمادة المعناوي، مدافع فريق منتخب السويس، لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر؛ لدعم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد.

ووقع المعناوي على عقود انضمامه لفريق الألومنيوم لمدة 3 مواسم، في حضور مسئولي مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق بقيادة هشام عبدالمنعم .

ويذكر أن حماده المعناوي، لعب الموسم الماضي بصفوف فريق الألومنيوم، معارا من فريق منتخب السويس، قبل أن ينضم مؤخرا في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، ليعود لبيته من جديد.

وأنهى فريق الألومنيوم، العديد من الصفقات، استعدادا للموسم الجديد، حث ضم إيهاب فؤاد لاعب بترول أسيوط، وأحمد بيبو دفندر بترول أسيوط، ومصطفى عادل لاعب جمهورية شبين، ومراد صبري مهاجم بترول أسيوط، وأحمد عبدالله لاعب اتحاد الشرطة، وسيسيه لاعب بترول أسيوط.