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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدوليِّ للفنون الشعبية في نسخته الثالثة و العشرين

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح


استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على هامش حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، والذي يُقام على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

 

فرقة الفنون الشعبية تشارك فى فعاليات إفتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى

وذلك بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية، والدكتور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بوزيرة الثقافة والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية ذات طابع خاص، تمتاز باحتضانها العديد من المهرجانات الفنية والثقافية، بجانب الكرنفالات الشعبية التي تُعبِّر عن تراثها، ومحاصيلها الزراعية التي تشتهر بها.

مؤكدًا على سعادته باستمرار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، التي تعد أحد المحافظات الجاذبة للمهرجانات والأحداث الثقافية.

وفي كلمتها، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بوجودها في محافظة الإسماعيلية، التي تحتضن العديد من المهرجانات المتخصصة، والتي تحظى باهتمام كثير من الدول المشاركة فيها.

ومن الجدير ذكره، أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يُعد أحد أهم المهرجانات في العالم العربي، الذى بدأ لأول مرة عام ١٩٨٥ ويحظى باهتمام وشعبية الكثير من الدول العربية والأجنبية.

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