بعد حفل لبنان .. ميادة الحناوي تستعد لتقديم أغنية مصرية

أعربت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور أثناء غنائها على المسرح.





وتحدثت ميادة خلال لقائها مع برنامج et بالعربي عن تفاعل الجمهور معها وغنائه معظم اغانيها وهتافهم بلقب نجمة سوريا الأولى.



وأشارت ميادة أنها تعتز بهذا اللقب جدا، مشيرة ان الجمهور اللبناني كان متشوق لغناء معظم أغانيها وهي حرصت على تلبية طلبهم .



وتابعت ميادة أنها انتهت مؤخرا من تسجيل أغنيتين جديدتين واحدة منهما باللهجة المصرية ومن المفترض أن يتم طرحهم قريبا.





ميادة الحناوي تنفى خضوعها لعملية تجميل

وكانت الفنانة ميادة الحناوي قد علقت على انتشار صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شكلها قبل وبعد إجراء عملية تجميل على يد واحد من أشهر أطباء لبنان.

وقالت ميادة الحناوي في تصريحات على هامش حضورها لإحدى المناسبات الاجتماعية، إن سر الحفاظ على جمالها هو التزامها بعادات صحية موضحة:" لا بشرب ولا بدخن وبنام بدري".

ونفت ميادة الحناوي إجرائها عمليات تجميل مؤخرا قائلة: "لا ورحمة ماما ما حصل"، رافضة الحديث عن سبب التقاط هذه الصور.

سبب انتشار صورها الصادمة

ويبدو أن الطبيب نشر الصور بالخطأ..حيث تفاجأ الجمهور بعد دقائق بحذف الصور من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، دون الكشف عن السبب وراء ذلك، وظهرت ميادة الحناوي بعد العملية التي خضعت لها وقد اختفت كل علامات التقدم بالسن، خاصة أن الجمهور علق منذفترة على تغير ملامح "ميادة" بعد فقدانها الوزن.