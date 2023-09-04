بعد شفائها.. خطة سوما للعودة للساحة مجددا

أعلنت المطربة سوما عن عودتها للغناء مجددا بعد فترة غياب طويلة بسبب مرضها.



ووضعت سوما خطة للعودة إلى الجمهور خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق طرح مجموعة من الأغنيات السينجل على فترات متقاربة.



وتعكف سوما خلال هذه الأيام على تسجيل أكثر من أغنية متنوعة ما بين الدراما والمقسوم والكلاسيك، وذلك من أجل طرحها خلال الفترة القادمة كان منهم أغنية انتهت من تسجيلها فعليا مع الملحن والموزع عزيز الشافعي والذى سبق وتعاونت معه قبل التوقف الاضطراري.





سوما

يذكر أن بدأت سوما حياتها الفنية بالغناء ومن أهم محطاتها بالغناء أمام الرئيس السابق حسني مبارك ونالت استحسانه شخصياً، وغنت أغاني وطنية.

سمعها الملحن حسن أبو السعود أثناء غنائها في الأوبرا وفوراً حدد ميعاداً مع صديقه المنتج نصر محروس، فسمعها وبعد أسبوع واحد قاما بتوقيع عقد وأطلق عليها اسمها الفني سوما، قدمها محروس بأغنية مشتركة مع (بهاء سلطان) وبعدها شاركت بالغناء في فيلم (90 دقيقة) 2006. وبمساعدة مكتشفها المنتج "نصر محروس" بدأت أولى خطواتها السينمائية بفيلم "أعز أصحاب"،

شاركت في أغنية "لو كنا بنحبها" بمشاركة مع مدحت صالح وتامر حسني وحسام حبيب وشذي وبشري، وشاركت في أغنية "سينا" بمشاركة مع فريق واما وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وزيزي.

قدمت سوما خلال مشوارها الغنائي 3 ألبومات، هي "عيب عليك" و يتضمن 10 أغاني، وألبوم "ده حبيبي "و يتضمن 8 أغاني، وألبوم "ندمانة" و يتضمن 11 أغنية.

وشاركت في أغنية "تسلم الأيادي" بمشاركة مع مصطفى كامل وإيهاب توفيق وحكيم وغادة رجب وخالد عجاج وهشام عباس وبوسى واحمد كامل وسمير الإسكندرانى وأحمد عجاج.