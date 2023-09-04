كل واحد حر.. صاحبة فيديو الرقص على الطريقة النوبية توضح التفاصيل

تحدثت الطالبة شادن مصطفي صابر، صاحبة واقعة التخرج والرقص على الطريقة النوبية، عن تفاصيل الواقعة، قائلة: تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة.



وأضافت “شادن مصطفى” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الرقص في حفلات التخرج أصبح متعارف عليه ويحدث داخل أي احتفال، مشددة على أن حفلة التخرج كانت خارج الجامعة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن واقعة الرقص كانت خلال حفل التخرج وكانت احتفالًا بتخرجها، مشيرة إلى أن حفل التخرج كان خارج الجامعة.

واسترسلت: كل واحد حر في وجهة نظر وكان هدفي الاحتفال مع أصدقائي، خاصة أن الحفلة كانت خارج الجامعة، متابعة: اتقبل كافة الآراء والنقد البناء.



وعبرت عن استيائها من الانتقادات الموجهه لها، قائلة:" ازعجني النقد الهدام التجريح وسأخذ إجراءات قانونية".