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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المؤتمر العالمي للسكان فرصة لجذب الاستثمارات فى المشروعات الصحية والدوائية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى تنطلق فعالياته غداً وتستمر لمدة 4 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة فرصة كبيرة ليرى العالم كله من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر مدى تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفى مقدمتها نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا المؤتمر سيكون فرصة كبيرة أيضاً لترى وفود العالم ما حققته مصر من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء مصر إضافة إلى معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " والتى غيرت وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية داخل مختلف القرى والريف المصرى مؤكداً الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر العالمى للتحاور والنقاش فيما بين وفود العالم وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات في قطاع الصحة والسكان والتنمية والعلاقة التي تربطهم.

وأكد الدكتور محمد سليم أهمية إعطاء المؤتمر أكبر اهتمام بملف القضايا السكانية لوضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى فى دول العالم التي لديها مشكلة كبيرة فى الزيادة السكانية بما يكفل تخفيض معدلات النمو السكانى لتأثير هذه المشكلة على التنمية مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات ومنح خاصة في المجال الصحي وفقًا للمعايير المطلوبة لتوفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتضمن برامج علمية وحوارات وجلسات حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب ، إضافة إلى أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية سوف يشارك في المؤتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصًا في 31 تخصصًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرات الصحية فيروس سي مجال الصحة مشروعات قومية عملاقة

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