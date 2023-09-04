أستاذ آثار إسلامية: مجموعة السلطان حسن أبهرت المؤرخين وتعد هرم مصر الرابع.. فيديو

قال الدكتور أحمد رجب ، أستاذ الآثار الإسلامية ، إن مجموعة السلطان حسن مصر الإسلامية تفخر بها ، مثل فخر مصر القديمة بالأهرامات .

وتابع الدكتور أحمد رجب ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن مدرسة السلطان حسن تعتبر هرم مصر الرابع ، ولا يوجد مؤرخ لم يتحدث عن عظمته ، وهي مجموعة أثرية تعود لعصر المماليك ، وأنشأها الناصر حسن .

وتابع أستاذ الآثار الإسلامية ، أن مدرسة السلطان حسن تتميز بالضخامة ، وبها " ايوان " اكبر من قصرى ، وهو أكبر " ايوان " بالحضارة الإسلامية .