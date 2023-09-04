مدير العلاقات العامة بالعلمين الجديدة: جاهزون لاستقبال 3 ملايين نسمة حتى 2030

قال محمد سمير مدير العلاقات العامة والإعلام بمدينة العلمين الجديدة ، إنه قبل وجود مهرجان العلمين كانت المدينة عبارة عن قرى سياحية مغلقة ، ولكن الفكر الاستراتيجي جعل المدينة سكنية طوال العام .

وتابع محمد سمير، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " ٨ الصبح " ، والمذاع على فضائية "دي إم سي " ، أن مهرجان العلمين وضع المدينة على مستوى السياحة العالمية، وهو ما كانت تهدف له المدينة .

وتابع ، أن هناك جامعات تعمل بالمدينة منذ عامين فضلا عن مناطق صناعية ، والمدينة جاهزة لاستقبال من مليون ل ٣ ملايين نسمة حتى ٢٠٣٠ .

https://fb.watch/mRdeTn4kfD/?mibextid=UVffzb