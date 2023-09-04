تطلعاتنا بلا حدود.. أول تعليق من أنور قرقاش بعد عودة سلطان النيادي للأرض

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور محمد قرقاش اليوم الاثنين، على هبوط مركبة دراجون التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض.
وتابع قرقاش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي اكس قائلا "طموح زايد" يحوله أبناؤه إلى واقع لتواصل الإمارات حصد ثمار رؤية القيادة واستثمارها في العلم والشباب والمستقبل.
وأضاف قرقاش " عاد سلطان النيادي إلى الأرض وبقي طموحنا في الفضاء وتطلعاتنا بلا حدود لتستمر الإمارات موطناً للتميز والريادة. شكراً بحجم السماء للقيادة المؤمنة بشباب الإمارات وقدراتهم.